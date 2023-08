NewTuscia – BAGNAIA (VITERBO) – Intervento oggi alle 13 a BAGNAIA in via Forno di sotto, per il recupero di una signora in forte sovrappeso da accompagnare in ospedale.

I vigili del fuoco hanno aiutato personale del 118 che con una barella ordinaria non riusciva a trasportare la persona per la ristrettezza anche degni spazi interni al palazzo.

I normali servizi di assistenza a persone non sono stati possibili e, quindi, sono stati chiamati specialisti in tecniche di derivazione speleo-alpino-fluviale.

Questi hanno effettuato, insieme ai vigili del fuoco, uno smontaggio di alcuni elementi di ferramenta della scala dell’abitazione e realizzato, in ancoraggio alle travi della copertura, un sistema di calata alla quale è stata agganciata la signora e fatta calare all’interno del vano scala. Poi è stata trasportata a braccia, attraverso una barella rinforzata, attraverso le vie del centro storico di Bagnaia e quindi all’ambulanza.

Sul posto 7 vigili del fuoco, personale Area 118, un mezzo pesante ed un autofurgone.