Un progetto nato dalla collaborazione con Alicenova e Sport Popolare – We Sport Tuscania

NewTuscia – TUSCANIA – Si è svolta con successo a Tuscania l’inaugurazione della nuova piscina comunale. Un progetto molto atteso dai cittadini, realizzato grazie alla collaborazione del Comune di Tuscania con Sport Popolare – We Sport Tuscania e la cooperativa sociale Alicenova. Alla cerimonia ha partecipato un numeroso pubblico e i rappresentanti delle istituzioni.

La piscina comunale di Tuscania si propone di promuovere l’attività sportiva e il benessere fisico garantendo un ambiente inclusivo e accessibile a tutti. La gestione delle attività sportive e dei corsi sarà costantemente aggiornata attraverso il canale social “We Sport Tuscania” dove i cittadini potranno trovare informazioni sugli eventi e le opportunità offerte dalla struttura.

Durante l’estate, la struttura sarà aperta come lido estivo, dalle ore 9.30 alle 18, offrendo ai cittadini un’opportunità di svago e relax in un ambiente piacevole e sicuro. L’inaugurazione della piscina è il risultato di un prezioso sforzo collaborativo e dimostra come l’unione di sforzi possa portare a importanti risultati per la comunità.

Per ulteriori informazioni sugli eventi e sulle attività, si invita il pubblico a seguire il canale social “We Sport Tuscania” o a contattare il numero 335.1870637.



COOPERATIVA SOCIALE ALICENOVA