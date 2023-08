NewTuscia – BOLOGNA – Ci sono eventi che più di altri turbano e scuotono le coscienze, eventi che nonostante lo scorrere del tempo permangono nella memoria collettiva e decretano un prima e dopo. La strage alla stazione di Bologna è forse uno di questi, un prima e un dopo che ancor’oggi, è scolpito nelle reminiscenze comuni e che si porta dietro la cifra disumana di 85 vittime e 200 feriti. C’è però una storia, in mezzo alle tante che si sono intrecciate durante quella terribile giornata, che vale la pena di ricordare. E’ la storia di Maria Fresu, una mamma di 24 anni residente a Montespertoli, in provincia di Firenze, che quel giorno si trova alla stazione con la sua bimba di 3 anni e un paio di amiche. Sono in partenza per le vacanze e in quella sala d’aspetto della stazione di Bologna, ci rimarranno per sempre. Dilaniate da una bomba di 23 kg nascosta in una valigia. Dopo l’esplosione i resti della giovane non furono mai trovati e la sua storia rimane forse l’interrogativo più grande di uno dei fatti più sanguinari della storia italiana.

A distanza di 43 anni Bologna non dimentica e nel giorno dell’anniversario il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha dichiarato: “La matrice neofascista della strage è stata accertata nei processi e sono venute alla luce coperture e ignobili depistaggi”. Le responsabilità accertate sono dei due terroristi Valerio Fioravanti e Francesca Mambro, neofascisti appartenenti ai NAR, riconosciuti definitivamente colpevoli, assieme a Luigi Ciavardini e Gilberto Cavallini. Quel che forse a distanza di tanti anni, rimane di difficile comprensione, è contestualizzare la strage in un preciso percorso storico e politico. Sembra davvero che questa vicenda abbia valicato qualsiasi confine e che ogni fatto oscuro della storia d’Italia del dopoguerra sia passato di qua.

Tra le ultime tesi vediamo la pista palestinese come indagine alternativa alla miriade di processi susseguitisi negli anni. Secondo questa tesi, a tratti fantasiosa, la bomba l’avrebbe messa il Fronte Popolare per la Liberazione della Palestina come ritorsione per l’arresto di Abu Saleh, fermato proprio a Bologna nel 1979. A sostenere tale tesi è l’onorevole Federico Mollicone di Fratelli d’Italia. In tal proposito si è espresso Paolo Bolognesi, presidente dell’associazione dei parenti delle vittime della strage, dichiarando: “Una strage politica frutto non dell’esaltazione criminale di una banda di neofascisti, disponibili per fanatismo agli atti più efferati, ma di un progetto politico e criminale di ampia portata radicato ai vertici della loggia massonica P2 e sostenuto dalla complicità, dai silenzi, dalle omissioni di chi aveva la possibilità di sapere e impedire ma non lo fece perché era di fatto al servizio di chi sostenne, finanziò e promosse la strage’.

Quel che è certo è il cambiamento a cui la città di Bologna è stata costretta dopo quella data. Una ferita che a distanza di 43 anni sembra non essersi rimarginata.