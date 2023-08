di Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Nelle calde notti di agosto, il silenzio che fa da sottofondo allo scenario suggestivo delle luci dei Borghi disseminati nella Valle del Tevere è animato dalle cadenze decise dei tamburi percossi dai giovani contradaioli, che “provano” i loro “tamburi lontani” e gli acuti delle “chiarine” che animano la quiete notturna di profonde suggestioni, conducendo la nostra immaginazione in un viaggio nel tempo e nello spazio della Città di Orte.

Orte Ottava di Sant’Egidio 2023: le anticipazioni del ricco programma delle rievocazioni di settembre.

Cinquantadue anni di storia, cinquantadue anni di Ente Ottava Medievale di Orte, cinquantadue anni di tradizione che sa rinnovarsi. Anche quest’anno dal 31 Agosto alla seconda domenica di Settembre, il paese tornerà indietro nel tempo inscenando gli antichi fasti del Medioevo.

Il rettore dell’Ente Ottava Medievale, Elisabetta Giannelli, ci ha fornito preziose anticipazioni degli eventi rievocativi di settembre:

“ Lo scorso anno, seguendo le parole del Sommo poeta, lo spettatore è stato invitato ad alzare gli occhi al cielo per riveder le stelle, quest’anno, invece, tutto si svilupperà dalla contrapposizione e contraddizione propria di quest’epoca, quella tra sacro e profano, tra condanna e glorificazione, tra carne e spirito.

Grazie ad un programma particolarmente variegato, l’Ente Ottava Medievale propone al visitatore un pacchetto a 360’, per un’esperienza culturale, d’intrattenimento e ludica, adatta a tutte le età. Attraverso le esperienze proposte si vogliono stimolare tutti i sensi.

Fiore all’occhiello di questa edizione le conferenze tenute da docenti e professori di fama nazionale, che sapranno dipanare in modo accademico ma al contempo di facile fruizione i temi su cui si incentra la festa.

“Il Chiostro de lo gusto”, inoltre, nel secondo fine settimana, ripropone in chiave moderna, la storica “Fiera dei Campanelli”, attestata fin dal Medioevo. Nel Chiostro si riassumono tutti i valori che l’Ente intende promuovere, poichè i banchi espostivi sono riservati a realtà enogastronomiche e start up, locali e della Tuscia, per una produzione a km0 e su piccola scala, con lo scopo di gustare prodotti genuini e stagionali.

L’Ottava di Sant’Egidio, torna per celebrare la Cinquantaduesima Edizione, in versione “integrale” come di tradizione, ed offrire agli abitanti ed ai tanti turisti suggestioni, brani di vita, Valori sempre attuali di aggregazione sociale che qualificano e migliorano la vita della Città.

Nei giorni di settembre l’Ente Ottava Medievale, presieduto dalla rettrice Elisabetta Giannelli, torna a presentare nella sua interezza una delle Rievocazioni più longeve del Lazio e dell’Italia.

In occasione dell’OTTAVA DI S. EGIDIO, la città di Orte si rende accogliente per gli ospiti che partecipano alle rievocazioni medievali e in un certo qual modo vuole esibire il volto migliore di se stessa, da conservare e migliorare con l’impegno di amministratori e cittadini per tutto l’anno.

Nei giorni di pieno svolgimento della manifestazione, che si articolera’ da giovedì 31 agosto a domenica 10 settembre, va rivolto un doveroso ringraziamento a quanti prestano il loro prezioso contributo per la migliore riuscita delle rievocazioni medievali, “contradaioli” preziosi organizzatori, spesso impegnati nell’organizzazione dei particolari del Corteo, nelle cucine e nelle varie rievocazioni.

A tutti coloro che parteciperanno alle manifestazioni gli organizzatori raccomandano di prenotare anticipatamente la loro presenza ad alcune iniziative e di rispettare un adeguato distanziamento, adottando ogni precauzione che verrà suggerita dagli organizzatori.

La manifestazione dimostra la validità dell’intuizione del gruppo di giovani che cinquantuno anni fa dettero vita all’Ottava ed all’Ente, nelle sue articolate componenti.

Quest’anno il testo “Cinquant’Ottave” ed una mostra ripercorreranno la crescita e l’evoluzione della Rievocazione Storica ortana, una delle più longeve a livello regionale e nazionale.

Ogni cittadino è orgoglioso di questa manifestazione, alla quale ci pregiamo di invitare gli amici, per la molteplicità degli stimoli culturali e storico-rievocativi offerti. In occasione dell’Ottava di S. Egidio, il Centro Storico e la “città sotterranea” offrono il meglio della loro millenaria storia.

Il ruolo del volontariato culturale, come la programmazione di tanti eventi culturali e rievocativi che caratterizza quest’anno la 51^ edizione dell’Ottava di Sant’Egidio rappresenta comunque un validissimo strumento di promozione della città di Orte, e della Tuscia viterbese nel suo complesso, come le festività di Santa Rosa a Viterbo ed i tanti appuntamenti culturali allestiti nelle cittadine della provincia pur con le restrizioni legate alla lotta alla pandemia.

Le giornate della rievocazione storica costituiranno l’occasione propizia per i residenti e gli ospiti per rivalutare il patrimonio artistico della Città, con la partecipazione alle iniziative letterarie, rievocative e ludiche, visitando musei, monumenti, rassegne di pittura e scultura, botteghe artigianali e le tradizionali taverne.