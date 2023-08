NewTYuscia – TARQUINIA – Carmelo Abbate interverrà all’incontro, il prossimo venerdì 4 agosto, che si terrà al Chiostro di San Marco per raccontare la storia dei delitti che hanno sconvolto l’Italia. L’incontro, moderato dall’avvocato Paolo Pirani, ripercorrerà la cronaca giudiziaria dei delitti italiani più sconvolgenti, analizzandone sia l’impatto mediatico che la narrazione degli stessi delitti ha prodotto, sia la vicenda giudiziaria in sé in tutto il suo excursus.

I protagonisti della serata: Carmelo Abbate, giornalista e volto noto di Quarto Grado e Paolo Pirani, avvocato specializzato in diritto penale. Pirani si è occupato tra l’altro anche di casi nazionali tra i quali la morte di David Rossi, capo della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena che sconvolse la città senese nel marzo del 2013.