NewTuscia – TARQUINIA – Nello storico campo dello stabilimento La Pineta, dopo due settimane di gioco caldo e appassionato, venerdì 28 luglio l’ASD Pallavolo Tarquinia acclamava i suoi atleti, protagonisti della vittoria al Memorial Marco Perugini; «quando ho cominciato a giocare a pallavolo, – Marco Lamberti, allenatore e giocatore in ASD Pallavolo Tarquinia – Marchetto era con me: facevamo il minivolley, giocavamo in palestra ma anche in questo campo della Pineta, che ora ha preso il suo nome.

Ci tenevo a vincere per lui: non è un cerotto che poteva tenermi lontano dal campo! Ho vinto questo Memorial 2023, ho portato a casa le coppe di tanti altri, ma non dimentico che il mio primo torneo di beach l’ho vinto con Marco: eravamo insieme a sollevare il trofeo. Sono passati 7 anni, ma per noi amici, lui è sempre su quella palla a giocarsi il punto del set!». Soddisfazione da tutti i componenti della squadra: «È stata una grande soddisfazione vincere questo torneo – Paolo Contestabile, giocatore in ASD Pallavolo Tarquinia Fipav Serie D – significava molto per tutti noi e soprattutto per il nostro capitano Marco; abbiamo creato una squadra composta da atleti provenienti da realtà diverse: temevamo che non ci sarebbe stata la giusta intesa, che non ci saremmo capiti: invece abbiamo subito fatto squadra, e siamo riusciti a conquistare la vittoria».