NewTuscia – La stagione primaverile e quella autunnale rappresentano per milioni di italiani il momento in cui si deve pensare a pagare le tasse. Un appuntamento forse non molto piacevole, ma che non può essere rinviato o cancellato. Vale la pena di sapere, tuttavia, che tutte le volte che si compila la dichiarazione dei redditi si ha la possibilità di fare in modo che una parte delle tasse che è necessario pagare allo Stato sia devoluta a una onlus o a un’altra organizzazione di utilità sociale, come per esempio un ente di ricerca, un’associazione o una organizzazione di volontariato. Ed è il contribuente che, di volta in volta, può decidere quale realtà supportare attraverso il 5 per mille.

Di che cosa si tratta

Entriamo più nei dettagli: il 5 per mille non è altro che una quota che fa parte dell’Irpef, cioè l’imposta sul reddito delle persone fisiche, che può essere destinata a supporto di specifici enti. Si tratta di un’opportunità relativamente nuova, nel senso che si è concretizzata solo a partire dal 2006. Come funziona? Niente di troppo complicato: tutte le persone fisiche che sono debitori Irpef hanno l’opportunità di decidere di devolvere il 5 per mille, cioè lo 0.5% della propria Irpef, a favore di specifici enti non profit. Sia chiaro: questo 0.5% di imposta dovrebbe essere comunque pagato, sia che si indichi un ente non profit sia che non lo si indichi. Semplicemente, nel secondo caso i soldi non finiranno a una organizzazione specifica ma nelle casse dello Stato.

A chi si può destinare il 5 per mille

Medici Senza Frontiere è una delle organizzazioni a cui si può destinare il 5 per mille, ma in realtà sono numerose le realtà che possono essere prese in considerazione in tal senso. Oltre agli enti non profit, infatti, si può fare riferimento ad enti che perseguono finalità specifiche come la ricerca sanitaria, la ricerca universitaria o la ricerca scientifica; oppure agli enti che si occupano di valorizzare e di promuovere i beni paesaggistici e culturali; o, ancora, le associazioni sportive dilettantistiche, ma solo a patto che possano contare sul riconoscimento del Coni, il Comitato Olimpico Nazionale Italiano.

Quanto costa

È utile ribadire ancora una volta che donare il 5 per mille non costa niente: è una procedura del tutto gratuita, oltre che semplice e rapida. Immaginiamo, per esempio, di voler devolvere questa quota a Medici Senza Frontiere: che cosa si deve fare? Semplicemente, si deve compilare il Modello Unico, la Certificazione Unica o il modulo 730, per poi cercare il riquadro dedicato al sostegno degli enti del terzo settore: è qui che occorre apporre la propria firma e inserire il codice fiscale di Medici Senza Frontiere, che è 970 961 20 585. Gli enti che ricevono il 5 per mille, per altro, hanno l’obbligo di rendicontare le modalità con le quali vengono usati gli importi ricevuti dai contribuenti. Nel caso di Medici Senza Frontiere, per altro, il 5 per mille costituisce uno dei canali di raccolta fondi più importanti; le somme ottenute vengono destinate interamente ai progetti in corso.

Il 5 per mille, il 2 per mille e l’8 per mille

Non di rado i contribuenti si ritrovano a far confusione tra il 5 per mille (che è quello di cui abbiamo parlato fino ad ora), il 2 per mille e l’8 per mille. Ebbene, si tratta di tre scelte differenti, che possono essere complementari l’una all’altra. In altre parole, una non esclude le altre: questo vuol dire che i contribuenti hanno la possibilità di devolvere sia il 2 per mille, sia il 5 per mille, sia l’8 per mille della propria Irpef, anche perché si tratta di misure che hanno scopi differenti. Abbiamo detto che con il 5 per mille è possibile supportare la ricerca scientifica, le associazioni e gli enti non profit. Il 2 per mille, invece, serve a supportare le associazioni culturali (a patto che siano registrate in un elenco apposito) o i partiti politici che hanno chiesto di poter partecipare alla ripartizione. Infine c’è l’8 per mille, che permette di sostenere credo e confessioni religiose.

Il 5 per mille e la dichiarazione dei redditi

Il 5 per mille può essere donato anche dai soggetti che non sono tenuti a compilare e presentare la dichiarazione dei redditi. In questo caso per procedere è necessario far riferimento alla scheda integrativa per il 5 per mille che si trova nella Certificazione Unica. Essa deve essere inserita in busta chiusa e consegnata in banca o in un ufficio postale. Volendo ci si può rivolgere anche al Caf o a un professionista che operi in qualità di intermediario e che sia abilitato alla trasmissione telematica; in questo caso, però, può essere che venga richiesto un pagamento per l’erogazione del servizio, sempre a patto che lo stesso venga fornito.