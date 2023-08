Alla cerimonia, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori, l’assessore allo sport Aronne e il consigliere comunale Onofri

NewTuscia – VITERBO – La sindaca Chiara Frontini ha consegnato nella giornata di ieri un attestato di merito sportivo alla squadra ASD The Box per la vittoria al campionato regionale Padel serie D. Alla cerimonia, svoltasi nella sala consiliare di palazzo dei Priori, sono intervenuti anche l’assessore allo sport e benessere Emanuele Aronne e il consigliere comunale Simone Onofri. Un riconoscimento che la sindaca ha voluto conferire alla realtà sportiva viterbese che lo scorso 1 luglio ha conquistato la promozione in serie C. Un cammino partito dalle fase a gironi con iscritte 108 squadre di tutta la regione, terminato contro la squadra del Grifone Padel di Roma.

La squadra, capitanata dal direttore tecnico del circolo Giuseppe Sitra, è composta da Francesco Giulietti Virgulti, Francesco Montesarchio, Edoardo Bonarrigo, Emanuele Postiglioni, Giacomo Rosati, Brando Del Pio e Lorenzo Schibeci, mentre Luca Bertei ne è presidente.

“Un’eccellenza sportiva del nostro territorio, pronta per disputare il prossimo campionato in serie C – sottolinea la sindaca Frontini -. Una realtà sportiva in crescita che questa amministrazione ha voluto premiare con un attestato di merito. Un gesto semplice ma significativo che spero gratifichi l’intera squadra. In bocca al lupo”.

“Il padel è uno sport nuovo – spiega l’assessore Aronne – che ha bisogno di essere supportato anche dal punto di vista normativo, a livello di regolamenti. L’amministrazione si impegnerà anche su questo aspetto. Nell’immediato abbiamo concesso, con entusiasmo e convinzione, il patrocinio del Comune di Viterbo per il prossimo campionato. Da sportivo e da amministratore sarò felice di vedere il logo della città di Viterbo sulle vostre maglie”. “Conosco la ASD The Box dal 2019 – ha aggiunto il consigliere Onofri, rivolgendosi direttamente ai presenti -. Aver raggiunto la serie C in poco tempo è un grandissimo risultato. E voi siete davvero un bel gruppo. Fuori e dentro il campo”.