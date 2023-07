NewTuscia – VITERBO – Le atlete della Star Roller Club sono state impegnate su più fronti in questo intenso mese di gare. Iniziando con il Campionati Italiani FISR Categorie Nazionali e Divisione di Montesilvano per passare agli Italiani FISR Categorie Internazionali di Piancavallo (PN). Soddisfazioni e tanta esperienza raccolte dalle cinque rappresentanti Viterbesi alcune delle quali alla primissima esperienza su palcoscenici nazionali. La prima a gareggiare è stata Maristella Appolloni nella categoria Nazionale Junior che ha proseguito nel trend che quest’anno l’ha vista migliorare di gara in gara e che già le aveva regalato il podio al Trofeo Internazionale di Misano Adriatico. Maristella interpreta alla perfezione la danza obbligatoria tanto da ottenere un eccellente quarta posizione a pochi decimi dal podio. Nel libero, nel quale mostra tutta la sua grazia ed eleganza, ottiene ottimi punteggi che purtroppo non le bastano per mantenere la posizione. Chiude comunque con un eccellente settimo posto su trentadue partecipanti.

Subito dopo è il turno delle categorie “Divisione”. La Star Roller Club è presente nella Divisione A con Sveva Vittoria e nella Divisione C con Federica Oddi entrambe debuttanti a livello nazionale. Sveva, nonostante sia rientrata in pista soltanto da tre mesi dopo un assenza di qualche anno, non si lascia tradire dall’emozione, esegue due buone danze di semifinale e sfiora l’ingresso in finale piazzandosi alla fine a metà classifica su settanta atlete. Anche Federica scende in pista determinata e consapevole delle sue possibilità, qui forse l’emozione per la sua prima gara fuori dai confini regionali si fa sentire ma, anche lei, per poco non entra in finale e raggiunte un ottimo piazzamento finale. In questa trasferta sulla costa adriatica le atlete sono state seguite dall’allenatrice Elena Tosini che al termine delle gare si è mostrata visibilmente commossa e molto soddisfatta per i risultati raggiunti dalle proprie atlete.

La scorsa settimana dal mare ci si è trasferiti in montagna. Negli splendidi impianti sportivi di Piancavallo, accompagnate dai dirigenti Angelo Bernabucci e Nicolò Carosi, dall’allenatrice Martina Tosini e con la supervisione del tecnico di livello internazionale Beatrice Lotti, Nicole Torromacco e Giulia Bernabucci hanno preso parte ai campionati categorie Internazionali.

La prima in gara è stata Nicole al suo primo anno nella categoria Cadetti. Nella Style Dance del primo giorno l’emozione del debutto l’ha forse un po’ penalizzata, ma nella danza libera l’atleta di Bagnaia ritrovava tutta la sua grinta e determinazione recuperando posizioni e piazzandosi alla fine a centro classifica. Il giorno successivo c’era l’esordio assoluto ad un campionato italiano per Giulia che, nonostante l’emozione per il debutto ad una manifestazione così importante, affrontava la gara della categoria Allievi con sicurezza e disinvoltura. Al cospetto di quaranta atlete più grandi ed esperte non si è lasciata intimorire piazzandosi a metà classifica dopo le danze obbligatorie, posizione che manteneva anche dopo il “libero”. Soddisfazione per il risultato di entrambe le atlete da parte delle allenatrici convinte che questo sia un punto di partenza per far crescere le due giovani atlete ed ottenere risultati ancora migliori il prossimo anno quando entrambe saranno al secondo anni di categoria e con questa importante esperienza alle spalle.

E ora finalmente qualche giorno di meritato riposo per atlete e allenatrici prima di riprendere la preparazione con tutti i gruppi agonistici e formativi nella seconda metà di agosto.

A.s.d. Star Roller Club