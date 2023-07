NewTuscia – TUSCANIA – Incidente questa mattina sulla Tuscanese; per cause ancora da appurare, una vettura e un camion si sono scontrati intorno alle 6.30 al chilometro 16,500.

L’uomo, sulla cinquantina, alla guida dell’auto sarebbe in gravi condizioni. Dapprima era rimasto incastrato con il braccio nella portiera, poi, una volta eseguite le operazioni di estricazione da parte dei vigili del fuoco, è stato trasferito in ospedale in eliambulanza.

Sul posto presenti anche i carabinieri.