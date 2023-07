NewTuscia – LATINA – Gli eventi musicali e artistici promossi dallo stabilimento balneare Appeal-Double view, si arricchiscono di un appuntamento di grande richiamo. Giovedì 3 agosto alle 22,30 il secondo chiosco sul lungomare di Latina si riempié di dolci vibrazioni e sonorità romantiche con i Tree Gees, una delle più accreditate e fedeli tribute band dei mitici Bee Gees. Una serata unica con le note di una band che ha fatto la storia della musica degli anni 70-80.

I Tree Gees, la tribute band dei Bee Gees, è nata nel 1997 ed è composta da Alessandro Sammarini (chitarre e voce), Ezio Zaccagnini (batteria e voce), Paolo Amati (basso e voce) e Francesco Bancalari (tastiere). I 4 componenti della band hanno portato i loro show in mezza Europa e con un notevole successo, facendo cantare il pubblico sulle note di brani come Saturday Night Fever, Stayin’ alive, Night Fever, e You should be dancing, oltre ad alcuni loro inediti, che richiamano la musica dei Bee Gees. Uno spettacolo per offrire una perfetta presentazione del glamour, dello spirito e dello stile dei veri Bee Gees, suonando fedelmente tutti i loro più grandi successi. Hanno catturato l’anima della loro musica, ipnotizzando il loro pubblico e riportandolo a quell’atmosfera unica della seconda metà degli anni ’70.

La prenotazione è obbligatoria al numero 392 9163366, il divertimento è assicurato!

Sarà possibile anche cenare nel ristorante dello stabilimento Appeal con piatti tipici e prodotti locali.

La programmazione del secondo chiosco del lido di Latina continua quindi ad arricchirsi di eventi originali e di grande attrazione, che fanno dello stabilimento Appeal uno dei punti di richiamo della stagione estiva dell’intera costa pontina. Ogni giorno appuntamento con l’aperitivo accompagnato da rilassanti sonorità e dal suono dei tamburi in spiaggia, mentre il Summer Apéritif del sabato si trasforma in una grande festa al tramonto. Dal venerdì alla domenica imperdibile intrattenimento musicale serale della “Gold Night”, con Mario Goldsand al pianoforte. Non mancano ogni settimana le degustazioni di piatti con prodotti tipici locali e serate con spazio alle band locali

Info@appealbeach.it

www.appealbeach.it

Info: 392.9163366