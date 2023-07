NewTuscia – SAN MARTINO AL CIMINO – Questo pomeriggio presso l’Abbazia di San Martino al Cimino, il Vescovo Orazio Francesco, durante la Celebrazione Eucaristica ha salutato i giovani che il 1 agosto partiranno alla volta di Lisbona per partecipare alla Giornata Mondiale della Gioventù.

Durante la Celebrazione Eucaristica, il Vescovo ha pregato con i sacerdoti e i giovani affidando a loro il mandato di essere sentinelle e testimoni di gioia e speranza.

Sono circa 100 giovani di 17 parrocchie della diocesi che, accompagnati da sacerdoti e religiosi, vivranno a Lisbona in Portogallo la GMG con Papa Francesco.

Un viaggio spirituale, di ricerca e di amicizie per i nostri ragazzi che durerà nove giorni e si concluderà il 9 agosto quando rientreranno in Italia.

Un itinerario che li vedrà arrivare in nave a Barcellona e il trasferimento al Santuario della Madonna di Fatima dove vivranno momenti di catechesi, celebrazioni e testimonianze.

Poi il trasferimento a Lisbona per partecipare alla Via Crucis con Papa Francesco e partecipare alla grande veglia con il Papa. Dopo la notte in sacco a pelo nel Parque Tejo, domenica 6 agosto parteciperanno alla Santa Messa con Papa Francesco.

Il viaggio si concluderà con la visita alla città di Madrid e il rientro in Diocesi.

don Emanuele Germani dr. comunicazioni sociali

#gmg #gmg2023 #pastoralegiovanilediocesana #lisbona #diocesiviterbo #cei