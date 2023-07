NewTuscia – MONTALTO DI CASTRO – Pronto intervento dei volontari della Misericordia di Pescia Romana e dei sanitari del 118 per soccorrere una bambina colpita in testa dalla ruota di una bicicletta lanciata da qualcuno.

E’ successo sabato alla sagra del Melone di Pescia Romana e i motivi del gesto come l’identità di chi lo ha compiuto sono tutti da chiarire. La piccola comunque, dopo essere stata medicata sul posto, è stata portata in ospedale per effettuare accertamenti.