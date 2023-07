NewTuscia – VITERBO – L’associazione A.C.D.C. chiede l’annullamento/revoca della delibera di giunta del comune di Viterbo n.333 del 19-07-2023 del piano urbano della mobilità. Nella delibera di giunta è scritto: il miglioramento della sostenibilità ambientale e la riduzione delle emissioni di Co2, conformemente alla strategia del Green Deal Europeo 2050.

Noi sappiamo che Il Consiglio europeo ha fissato l’obiettivo per l’UE di ridurre, entro il 2030, le sue emissioni di gas a effetto serra di almeno il 55% rispetto ai livelli del 1990 e di raggiungere la neutralità climatica entro il 2050. Il pacchetto Pronti per il 55% contiene una serie di proposte legislative e modifiche alla legislazione dell’UE in vigore che aiuteranno l’Unione a ridurre le sue emissioni nette di gas a effetto serra e a raggiungere la neutralità climatica. Quindi questo potrebbe voler dire, come accaduto in alcune città italiane ed estere, l’applicazione di telecamere di rilevamento automatico delle targhe per abilitare ad entrare ed uscire dai quartieri solo alcuni cittadini, pena la multa e/o un pagamento prestabilito a seconda dei livelli di emissione dei veicoli, a meno che non si spostino con i mezzi a batteria elettrica consentiti.

Limiti dei mezzi elettrici: surriscaldamento, autocombustione, ore per la ricarica, pericolo di accensione senza comando, rinnovo breve delle batterie, costosità delle batterie….

Capita che con un nubifragio auto elettriche e ibride debbano stare in quarantena per il rischio di prendere a fuoco come anche quando sono in ricarica:

15 giorni in quarantena, in spazi esterni, con una distanza tra un veicolo e l’altro, da edifici e da altri veicoli di almeno cinque metri.

https://www.comune.ra.it/stampa-e-comunicazione/comunicati/comunicati-dellufficio-stampa/misure-da-adottare-da-parte-dei-possessori-di-veicoli-elettrici-e-ibridi/

E come farebbe il comune di Viterbo a mettere un mezzo incendiato a 5 metri dalle abitazioni. E per la quarantena, si mettono in mezzo alla strada?

Auto elettrica a fuoco: lasciando l’intero isolato senza elettricità.

La villetta dei proprietari dell’auto elettrica, attigua al box, risulta adesso inagibile e anche la casa dei vicini ha subito dei danni. https://www.sicurauto.it/news/auto-elettriche-ibride/treviso-auto-elettrica-esplode-e-manda-a-fuoco-il-garage/

Ultimo vertice tra i ministri degli Affari Esteri e della Salute dei vari Paesi membri dell’Unione Europea tenutosi a Lione il 9 e 10 Febbraio 2023

Auto elettriche dei ministri ricaricate con generatori a gasolio

https://www.newsauto.it/notizie/ricarica-auto-elettrica-con-generatori-gasolio-paradosso-2023-410882/ :

Nella delibera della giunta non è scritta la richiesta di tali telecamere necessarie alla delimitazione delle aree a traffico limitato

“revisione dei settori della Zona a Traffico Limitato (ZTL)”

revisione che probabilmente prevederà fasce orarie che condizioneranno i comportamenti della mobilità per gli acquisti ed i servizi apportando cambiamenti nell’economia degli esercenti basati sulla tipologia della clientela assestando un altro colpo al commercio e ai cittadini che debbono recarsi presso gli uffici pubblici al centro della città, come la sede della Provincia di Viterbo.

Il tutto dovrà avvenire per lo sgombramento della maggioranza delle auto ad oggi in circolazione, rendendo dapprima il quartiere, e dappoi la città, “intelligente” cioè percorribile nei 15 minuti con un limite di 30 chilometri orari.

Mobilità, rete urbana e Green Deal: una lezione sulla sostenibilità dell’Europa: È possibile ritrovare lo spirito che anima questa trasformazione di Barcellona in altre città europee. Per esempio a Parigi l’amministrazione ha proposto la “Ville du quart d’heure” (Città dei 15 minuti)

https://blog.geografia.deascuola.it/articoli/la-mobilita-sostenibile-una-lezione-per-la-didattica-a-distanza



Giugno 2016: La Commissione europea ha stilato un rapporto su 10 casi di smart city fallimentari

Indi per cui A.C.D.C. INVITA i cittadini, i commercianti e le associazione dei commercianti A ORGANIZZARSI CON NOI per impugnare l’atto davanti al TAR e fare un esposto denuncia, del volantinaggio e una raccolta firme per bloccare la delibera di giunta

Inoltre invita i commercianti associazione di commercianti, cittadini e tutte le categorie interessate a partecipare all’INCONTRO ONLINE indetto dall’associazione per il LUNEDÌ 31 LUGLIO dalle ore 21.15 alle 22.15 su google meet al link: meet.google.com/vtk-hoew-gsu

Carlo Leoni

Presidente A. C. D. C