NewTuscia – MONTEFIASCONE – Ad Est Film Festival 2023 è la notte dell’Arco d’Oro – Premio Crédit Agricole Italia. La giuria, presieduta dal giornalista Giampaolo Sodano, deciderà quale delle cinque opere prime in gara dovrà essere premiata. Nella stessa occasione verrà consegnato anche l’Arco d’Argento – Premio Avis Comunale di Montefiascone decretato dai voti del pubblico. L’appuntamento è per le ore 21,15 a Piazzale Frigo, il vincitore dell’Arco d’oro si aggiudicherà anche 500 euro, per il Premio del Pubblico il corrispettivo è di 300 euro.

La serata proseguirà con la proiezione della versione restaurata di ‘Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto’, per la regia di Elio Petri. Un film giallo drammatico che rappresenta una lucida analisi sul potere. La proiezione sarà introdotta dall’orchestra dell’Istituto Anna Molinaro composta dai ragazzi delle scuole medie, che eseguiranno dal vivo il tema principale della colonna sonora composta da Ennio Morricone.

Un commissario di polizia uccide l’amante che lo sta tradendo con uno studente contestatore, ma non si cura di nascondere le tracce del delitto. Il film ha ottenuto 2 candidature e vinto un premio ai Premi Oscar, Il film è stato premiato al Festival di Cannes, ha vinto 3 Nastri d’Argento, ha vinto 2 David di Donatello, In Italia al Box Office Indagine su un cittadino al di sopra di ogni sospetto ha incassato 32,8 mila euro. Nel cast Gian Maria Volonté, Florinda Bolkan, Orazio Orlando, Gianni Santuccio e Salvo Randone.

Alle 23,30 l’ultima tappa di uno straordinario dopofestival. L’appuntamento è al Caffè Centrale con i Dual Shock, duo acustico composto da chitarra, voce e ritmica live. La proposta è di brani internazionali riarrangiati acustici: dai Pink Floid ai Pearl Jam, passando per i Nirvana, gli ACDC, Hendrix, i Green Day, Oasis e Depeche Mode.