NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo.

Dalle ore 08.30 di questa mattina diverse squadre dei vigili del fuoco tre aps, Marino tuscolano 1, nemi quattro autobotti, il TA/6 e il Carro Schiuma, sono impegnate in Via Enzo Ferrari,103 nel Comune di Ciampino, per incendio rifiuti all’interno di un’area adibita a discarica di materiale vario in luoghi aperti.

Non ci sono al momento persone coinvolte.

Sono in corso le operazioni di spegnimento, commenta Riccardo CIOFI della Fns cisl Roma Capitale e Rieti, che richiederanno tempo data la vastità dell’incendio. Tra l’altro è’ stato necessario far avvicinare anche la squadra boschiva di Pomezia insieme al dos perché le fiamme si sono propagate alla vegetazione intorno all’aera colpita. Sul luogo stanno intervenendo anche il mezzo aereo drago 156 e dovrebbero giungere dalla sede di Ciampino anche in mezzo aeroportuale dragon e la chilolitrica.

Bisogna capire che tipo di materiale sta bruciando, continua il sindacalista, a tutela del personale che opera e della cittadinanza che ivi abita. Importati le misurazioni che andranno effettuate per capire se il materiale rilascia sostanze nocive.

Al momento non risulta neanche bloccato il traffico aereo del vicino aeroporto ma si sta bloccando il traffico ferroviario sulla linea che passa adiacente al sito.

Le attività dei vigili del fuoco della capitale proseguono h24, ribadisce CIOFI, in una condizione di estrema difficoltà a causa di una atavica carenza di organico, e quando avvengono eventi come questo ricoprire il soccorso ordinario diviene molto complicato. Pensare che quest’oggi, alcune sedi quali anche tuscolano 2, che copre un’area molto vasta con una densità abitativa elevata, risulta declassata. E’ necessario iniziare a comprendere che il soccorso nella capitale non è più sostenibile con 250 persone per turno di servizio compresi porti e aeroporti internazionali; abbiamo bisogno di un serio e urgente intervento per integrare le carenze di personale attuali e potenziare il dispositivo sul territorio di Roma e provincia.

Riccardo CIOFI

Segretario generale FNS CISL Roma Capitale e Rieti