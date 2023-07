Stefano Stefanini

NewTuscia – ROMA – “Che scorrano la giustizia e la pace” è quest’anno il tema del Tempo ecumenico del Creato, ispirato dalle parole del profeta Amos: «Come le acque scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne» (5,24). Il 1 settembre prossimo si celebrerà’ la Giornata della Cura del Creato.

La giornata per la Cura del Creato ricorre il 1 settembre e segna l’inizio del Tempo del Creato, che si conclude il 4 ottobre, festa liturgica di San Francesco d’Assisi.

In questo tempo di vacanze estive, papa Francesco ci invita a soffermarci su questi battiti del cuore: il nostro, quello delle nostre madri e delle nostre nonne, il battito del cuore del creato e del cuore di Dio.

In questo senso, il Santo Padre propone di “trasformare i nostri cuori, i nostri stili di vita e le politiche pubbliche che governano le nostre società”.

A tal fine, il Pontefice ricorda l’esportazione di San Giovanni Paolo II a vivere la “conversione ecologica”, che consiste nel rinnovare “il nostro rapporto con il creato, affinché non lo consideriamo più come oggetto da sfruttare, ma al contrario lo custodiamo come dono sacro del Creatore”.

“Dobbiamo trasformare le politiche pubbliche che governano le nostre società e modellano la vita dei giovani di oggi e di domani”, sollecita Papa Francesco nel suo messaggio.

Infine, il Santo Padre sottolinea l’importanza della sinodalità e auspica “che in questo Tempo del Creato, come seguaci di Cristo nel nostro comune cammino sinodale, viviamo, lavoriamo e preghiamo perché la nostra casa comune abbondi nuovamente di vita”.

Nel luglio 2022 in Canada, il Papa ha ricordato il Mare di Galilea dove Gesù ha guarito e consolato tanta gente, e dove ha proclamato “una rivoluzione d’amore”, sulle sponde del Lago di Sant’Anna nella provincia di Alberta, con queste parole, utili per “motivare” le nostre vacanze:

“ Quanti cuori sono giunti al cospetto di questo Lago desiderosi e ansimanti, gravati dai pesi della vita e presso queste acque hanno trovato la consolazione e la forza di andare avanti! Anche qui, immersi nel Creato, c’è’ un altro battito che possiamo ascoltare, quello materno della terra.

E così come il battito dei bimbi, fin dal grembo, e’ in armonia con quello delle madri, così per crescere da esseri umani abbiamo bisogno di cadenzare i ritmi della vita a quelli della creazione che ci da’ vita “.