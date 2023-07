NewTuscia – VITERBO – 100 fra giovani, sacerdoti e accompagnatori al raduno mondiale in Portogallo con il Papa

In partenza quasi 100 giovani della Diocesi per il Portogallo, dove a Lisbona si svolgerà la Giornata Mondiale della Gioventù con Papa Francesco.

Domenica 30 luglio appuntamento all’Abbazia di San Martino al Cimino per la Celebrazione di Mandato ai giovani pellegrini presieduta dal Vescovo Orazio Francesco.

Martedì 1 agosto pomeriggio, partenza da Viterbo e trasferimento a Civitavecchia dei giovani che raggiungeranno il Portogallo in nave.

Il gruppo diocesano che partecipa alla GMG è composto da 98 persone: il Vescovo emerito Lino Fumagalli, 9 presbiteri, 3 religiose, 85 giovani di 17 parrocchie della Diocesi.

Sarà una esperienza straordinaria, durante la quale i giovani vivranno momenti di fraternita’, preghiera e incontro. Il gruppo diocesano si unirà alla rappresentanza della Pastorale Giovanile del Lazio andando a formare un totale di 1373 partecipanti complessivi di 11 Diocesi della Conferenza Episcopale Laziale.

Il Vescovo di Viterbo Mons. Orazio Francesco, per un imprevisto dell’ultima ora, non potrà più partecipare alla GMG, ma invita tutta la diocesi a unirsi in preghiera attraverso i sussidi inviati a tutte le parrocchie e a sostenere con la preghiera i nostri giovani perché possano diventare “sentinelle” e testimoni di una nuova umanità.

don Emanuele Germani, dr. Ufficio Comunicazioni Sociali