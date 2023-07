NewTuscia – SUTRI – Su idea di Liberato Guadagnini, fondatore della Sutri in Corsa, da oggi è in attività l’Atletica Sutrium, società che si impegnerà a valorizzare questa disciplina con molte inziative in cantiere.

Il presidente sarà proprio Guadagnini, contornato da uno staff di cinque persone: Simone Segatori, Paolo Micozzi, Mario Giulianelli , Noemi Pandolfi e Lucio Leopardo .

Un team che vuole valorizzare l’atletica nel comprensorio a sud della provincia, coinvolgendo persone di ogni età, mirando soprattuto ai giovani. ” Noi cercheremo di fare del nostro meglio, puntanto alla crescita dell’associazione, che vogliamo diventi un punto di riferimento per gli atleti del territorio – ha raccontato il presidente Liberato Guadagnini – .

Certo avvicinare i giovani all’atleitica sarebbe molto importante, il cambio generale ci aiuta a far crescere la disciplina. Siamo molto motivati, carichi e pieni di idee. Ci stiamo preparando per la Sutri in Corsa, il 17 settembre. L’Atletica Sutrium giocherà in casa, abbiamo il dovere di non deludere chi verso noi ha molte aspettative”