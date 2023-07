NewTuscia – ROMA – Il Trastevere comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive del centrocampista Alessio Malfetta. Nato a Latina, classe 2002, il neo acquisto amaranto ha disputato due stagioni con la Primavera dell’Albinoleffe per poi trasferirsi al Nereto (15 presenze in Serie D nella stagione 2021/22) e, successivamente, a Gaeta, dove ha chiuso il girone B di Eccellenza al quarto posto: “Ho trovato subito l’accordo con la società perché qui ho trovato persone serie e che condividono i miei stessi valori. Ci stiamo impegnando duramente in questi primi giorni di ritiro, mi aspetto di fare un bel campionato e possibilmente di migliorare quanto fatto dal Trastevere nella scorsa stagione”.

Ufficio Stampa Trastevere Calcio s.s.d. a r.l.