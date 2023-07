NewTuscia – SAN GEMINI – Una progressive web app per dare al turista una panoramica completa delle bellezze della cittadina e del territorio in tempo reale. L’ha attivata il Comune di San Gemini che con Visit San Gemini prosegue nello sviluppo dei sistemi all’avanguardia per la promozione turistica. L’ultima arrivata in ordine di tempo è una pagina internet che può essere consultata come un’app. Consente ai turisti che arrivano a San Gemini di avere tutte le informazioni, in italiano e inglese, direttamente sul loro cellulare.

Tramite l’app il visitatore può seguire un percorso urbano guidato e tracciato alla scoperta dei vari monumenti e dei punti di interesse, leggendo di ciascuno storia e peculiarità. Con l’app si possono inoltre avere informazioni complete su dove dormire e dove mangiare, magari gustando i piatti tipici della tradizione locale. Un modo pratico e veloce a disposizione di turisti ed operatori per conoscere la città. Di Visit San Gemini il Sindaco Luciano Clementella dice: “E’ un altro strumento per promuovere e sostenere l’incessante sviluppo turistico di San Gemini. Un piccolo capolavoro dell’amministrazione comunale e uno strumento che incarna chiaramente la nostra mission, quella cioè di puntare sul turismo di qualità”.