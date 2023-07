NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo. “Sui gravi disservizi che stanno colpendo i cittadini e il trasporto su ferro regionale il tema vero è il rimborso degli abbonamenti sottoscritti e il ripristino immediato di un servizio adeguato. Ricordo che su molte tratte si è passati da 4 treni ad un treno ogni ora con la soppressione di oltre 250 treni al giorno dal lunedì al venerdì.

Le penali richieste a Trenitalia e RFI non risolvono certamente il problema, sono un atto dovuto dal contratto di servizio, ma rispetto ai disagi per i pendolari nulla cambia. Ecco perché oltre all’interrogazione presento anche una mozione per impegnare la Giunta a rimborsare gli utenti danneggiati e ripristinare il servizio”. Lo dichiara il Consigliere della Regione Lazio e membro della Commissione Sanità e Bilancio, Alessio D’Amato (Azione).