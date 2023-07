NewTuscia – CALVI DELL’UMBRIA – La macchina organizzativa è al lavoro da molte settimane. A farla muovere sono i numerosi volontari che fanno capo alla Pro Loco di Calvi dell’Umbria. Per l’edizione 2023 della “Notte del Labirinto” è tutto pronto. Si tratta solo di mettere a punto gli ultimi dettagli. L’evento, che ogni anno nel mese di agosto richiama nella cittadina umbra migliaia di visitatori, quest’anno si svolgerà sabato 12 a partire dalle 19 e toccherà, come al solito l’intero centro storico di Calvi. Sarà, ancora una volta, una notte ‘incantata’ all’insegna dell’arte; con spettacoli pronti ad accogliere gli ospiti in ogni angolo del borgo.

Il lungo itinerario partirà come al solito da piazza Mazzini; i partecipanti saranno guidati da un ‘magico’ filo rosso che delineerà un percorso lungo il quale, ad ogni angolo, si potrà assistere a performance di artisti, degustare specialità locali e non solo, assistere ad esposizioni fotografiche e di pittura, curiosare tra i mercatini di artigianato. “Il nastro rosso – spiegano gli organizzatori – non ha lo scopo di far trovare la via d’uscita a chi si avventura nel nostro Labirinto. Al contrario, esso rappresenta il mezzo attraverso il quale sarà possibile abbandonare il contatto con la realtà e perdersi in un’atmosfera fatata. Accettando di entrare nel Labirinto lo spettatore sarà catapultato in un mondo incantato dove niente è come sembra, dove la fantasia diventa realtà, dove in ogni strada, vicolo o piazzetta, troverà qualcosa di inaspettato, completamente diverso da quello che si è appena lasciato alle spalle. Facendosi guidare dalla vista, dall’udito e dal gusto e lasciandosi andare all’immaginazione sarà possibile vivere un’esperienza unica, perdendo, per qualche ora, la concezione della realtà”.

GLI ARTISTI PARTECIPANTI ALL’EVENTO

La Pro Loco ha già ufficializzato i nomi degli artisti che prenderanno parte alla “Notte del labirinto”. Eccoli di seguito: Armonici Distratti (live band + dj set) -Airal (danza aerea) – Melissa (danza del fuoco) – Belen Carreras (danza del ventre) – Pirata Capoeira – Anderson Capoeira – Avviso di sfratto (rock and roll band) – Emmedimusicalive – I Blond (live band) – Circo Bipolar (danza aerea giocoleria) – Candy Rose (burlesque show) – Lodovicos (live band) – Fiammetta (trampoli) – Anna Maria Leonardi (trampoli) – Brasil Samba Show De Leila Da Mata – Piero Ricciardi (giocoleria) – Donatello Pentassuglia (sand artist performer) – Bollymasala Dance Company di Ambili Abraham (bollywood show) – Maria Chiara Fiorucci (arpista) – Anna Chiappalupi (violinista) – L’Academia degli Spiazzati (musica dal ‘300 al ‘600) – Elena Brandi (caricaturista) – Installazioni della scuola dei Madonnari di Napoli – Alessandro Cavalieri (presentatore).

Anche quest’anno al termine degli spettacoli, all’interno dei giardini del Monastero, ci sarà il Dj Set degli Armonici Distratti. Inoltre, per la prima volta alla “Notte del Labirinto” si esibirà una compagnia di Danza Bollywood, che trascinerà gli spettatori nel frenetico ritmo delle danze indiane e un Sand Artist Performer che incanterà grandi e bambini. La “Notte del Labirinto” è organizzata dalla Pro Loco di Calvi dell’Umbria, che ne cura anche la direzione artistica, con il patrocinio del Comune. Per maggiori informazioni: pagina Facebook e Instagram Pro Loco Calvi dell’Umbria.