NewTuscia – ROMA – “Stamattina ho avuto un incontro molto positivo con il prefetto di Roma Lamberto Giannini nel quale ho evidenziato tutte le criticità relative all’ordine pubblico e alla sicurezza della zona Termini–Esquilino-Castro Pretorio. Con me c’erano la consigliera M5S del I municipio Federica Festa e una delegazione composta da cittadini, rappresentanti di quartiere e commercianti. Il Movimento 5 Stelle sta facendo un lavoro assiduo e capillare su questa emergenza, in Consiglio comunale in prima fila per difendere i diritti di tanti cittadini di quel quartiere c’è la nostra capogruppo Linda Meleo. Nell’incontro di oggi i cittadini hanno potuto esprimere le loro preoccupazioni e le loro paure. Il prefetto ha ascoltato con attenzione le segnalazioni e con l’incontro di oggi abbiamo inaugurato un confronto permanente per trovare insieme le migliori soluzioni per il benessere, la serenità e lo sviluppo di questo quartiere centrale e strategico della Capitale”.

Lo afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Pasquale Penza.