NewTuscia – FIRENZE – “Oggi, in Consiglio Regionale, abbiamo ricevuto la certezza che la realizzazione di un collegamento ferroviario rapido tra Firenze e la costa non rientra nei piani di chi governa la Toscana.” Questo è quanto afferma la Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle, Irene Galletti, che esprime il proprio disappunto sottolineando come “il PD abbia respinto la nostra richiesta di un impegno più incisivo, liquidando la questione con una nota sul PRS che richiama vagamente ‘il potenziamento della linea Pisa-Firenze’.”

Per Galletti “Perfino la Terza Torre di Novoli, insieme alle guardie ‘gianiane’ che la custodiranno – non sappiamo ancora se in costume storico o meno – , sono temi che godono di maggiore attenzione rispetto a quello di una Toscana spezzata in due da una mala gestione delle infrastrutture stradali e ferroviarie. Se raggiungere Firenze con la Fi-Pi-Li è un’impresa per ‘dannati’ da girone dantesco, come ci ricordano quotidianamente migliaia di pendolari sui social, raggiungerla con il treno è un’impresa altrettanto travagliata.”

“Con il nostro emendamento, abbiamo cercato di dare concreta attuazione all’impegno che la Giunta e la maggioranza si erano assunti a febbraio 2022, ovvero la realizzazione del Masterplan per un collegamento ferroviario rapido tra le città di Livorno, Pisa e Firenze. Tale infrastruttura avrebbe garantito ai toscani che risiedono lungo la costa di raggiungere il capoluogo regionale in meno di 30 minuti, favorendo l’economia regionale e collegando in modo integrato gli aeroporti di Pisa e Peretola, creando così un sistema unico e competitivo.

Sfortunatamente, sembra che l’impegno da noi proposto non rientri nei piani della forza politica che governa la Toscana in questa legislatura, e con le elezioni a Pisa archiviate, qualcuno potrebbe pensare di potersi sottrarre alle promesse fatte durante la campagna elettorale. Saranno gli esponenti del Partito Democratico pisano eletti in Giunta e in Consiglio regionale a dover spiegare ai propri elettori questa mancanza di determinazione sul tema. A questo punto sarà interessante vedere se continueranno a credere alle loro promesse.”

Così Irene Galletti, Presidente del Gruppo Movimento 5 Stelle in Regione Toscana.