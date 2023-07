NewTuscia – VITERBO – Riceviamo e pubblichiamo. Mappe Sensibili è un’open call che prevede un progetto di residenza artistica che si svilupperà lungo l’itinerario della Via Amerina. Il bando è rivolto ad artist* di qualsiasi nazionalità, residenti sul territorio italiano. Verrà selezionat* un*artista che per circa venti giorni, soggiornerà in alcuni luoghi del Biodistretto della Via Amerina e delle Forre nell’ambito di un programma di eventi che prevederà camminate, esplorazioni e incontri con espert* del territorio aperte al pubblico. La residenza avrà la durata di due settimane e si svolgerà nel mese di novembre 2023. Nel periodo precedente all’arrivo dell’artista sul territorio, si terranno dei confronti a distanza per impostare le attività di ricerca e produzione.

La partecipazione alla call è gratuita, la deadline per la presentazione delle domande è il 3 settembre 2023. L’artista selezionato sarà comunicato entro il 20 settembre e sarà scelto da Cantieri d’Arte, esclusivamente tra i partecipanti alla call.

Per partecipare è necessario inviare all’indirizzo arte.cantieri@gmail.com una mail contenente: application form compilato e firmato, informativa sulla privacy firmata, curriculum vitae, portfolio e un’idea progettuale, corredata da eventuali materiali visivi per approfondire la proposta.

La residenza offre: copertura spese di viaggio, vitto e alloggio; fee per l’artista di 1.000 € (iva e tasse incluse); produzione dell’opera di 1.000 € (iva e tasse incluse).

Il bando e i materiali necessari per la candidatura sono disponibili al link.Mappe Sensibili è promossa da Arci Viterbo e curata da Cantieri d’Arte nell’ambito del progetto DMO turistica “Bio renaissance: Terre Falische, tra borghi sospesi e Grand Tour” e in partnership con BJCEM- Biennale dei Giovani Artisti d’Europa e del Mediterraneo.

Arci Comitato Provinciale Viterbo