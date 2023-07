NewTuscia – MONTEFIASCONE – Una troupe, durante il lockdown, gira un film tratto da ‘La Peste’ di Camus. Alternandosi tra realtà (le vite degli attori) e finzione (gli attori che interpretano i personaggi della Peste), il film piano piano unirà i due piani narrativi diventando la messa in scena dell’opera di Camus.

Francesco Patierno, regista del film ‘La cura’, riceve l’Arco di Platino 2023 di Est Film Festival. La proiezione, introdotta dalla consegna del premio e da un’intervista condotta dal giornalista Maurizio Di Rienzo, è in programma per questo venerdì 28 luglio, ore 21,15 a Piazzale Frigo.

Per il dopofestival, nella fantastica location del Caffè Centrale, la musica dei Double Side, un sax duo composto da Marcello Balena e JP Sax.

Una troupe cinematografica decide di girare un adattamento de “La peste” di Albert Camus, ma viene sorpresa dalla peste contemporanea, ovvero la pandemia coronavirus, e tutti i personaggi del romanzo di Camus trovano il loro alter ego fra i personaggi della modernità che ruotano attorno al set della finzione filmica. Dall’algerina Orano si passa alla Napoli dei giorni nostri, Bernard Rieux diventa un medico partenopeo, Jean Tarrou il figlio di un magistrato, Raymond Rambert un prim’attore arrivato da Milano, Padre Paneloux un prete di quartiere, e così via. Attraverso le parole di Camus, (ben) rielaborate in forma di dialoghi contemporanei, la storia della peste degli anni Quaranta viene a sovrapporsi a quella della pandemia del 2020, a sottolineare che le dinamiche e le interazioni umane di fronte ad un flagello sono molto spesso le stesse.

La serata del dopofestival è realizzata in collaborazione con Jazz Up e sarà caratterizzata dall’intreccio delle sonorità fusion di Balena con il mood della dance di JP Sax. Suoni lontani che si incontrano, si intrecciano e si confrontano in una melodia originale e contemporanea, come due facce dello stesso album.

Sarà possibile visitare all’interno del Caffè Centrale il racconto fotografico ‘Est Film Festival 16 anni insieme’.

