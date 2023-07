NewTuscia – VITERBO – Buon lavoro a Maria Beatrice Ranucci, dallo scorso martedì alla guida di Coldiretti Viterbo. Un’organizzazione fortemente radicata sul nostro territorio con la quale il Comune ha sempre avuto proficui rapporti di collaborazione e confronto.

Il Comune di Viterbo conferma e ribadisce la propria disponibilità a collaborare per la valorizzazione e la promozione della filiera agroalimentare del nostro territorio. Un sentito ringraziamento a Mauro Pacifici, per il prezioso lavoro portato avanti in tutti gli anni della sua presidenza. Alla neo presidente Ranucci e a tutto il nuovo direttivo Coldiretti Viterbo rinnovo il mio augurio di buon lavoro e quello dell’intera amministrazione comunale.

Chiara Frontini

Sindaca di Viterbo