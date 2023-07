L’iniziativa con la guida turistica Paolo Bellini in programma sabato 5 agosto, con ritrovo alle 18,30 a piazza Giacomo Matteotti

NewTuscia – BOLSENA – Una visita guidata serale alla scoperta del centro storico e del territorio, dalla Rocca Monaldeschi alla via Francigena, per arrivare infine alla festa del rione San Giovanni e degustare prodotti tipici locali. È “Bolsena in notturna” l’iniziativa promossa dalla Pro loco Bolsena con il patrocinio del Comune di Bolsena, in programma sabato 5 agosto, con ritrovo alle 18,30 a piazza Giacomo Matteotti.

“La guida turistica Paolo Bellini accompagnerà i partecipanti alla scoperta dei luoghi più belli della cittadina, raccontandone la storia – affermano dalla Pro loco Bolsena –: dall’imponente rocca edificata a più riprese tra l’XI e il XIV secolo dalla famiglia dei Monaldeschi alla strada percorsa dai pellegrini per raggiungere Roma, fino al rione San Giovanni addobbato a festa per la sagra del quartiere, espressione di tradizioni ancora ben vive nella comunità bolsenese”.