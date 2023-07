NewTuscia – ROMA – «È un’ottima notizia la conferma di David Granieri alla presidenza di Coldiretti Lazio.

Ha svolto un lavoro eccellente in questi anni ed era importante un segno di continuità e stabilità per un settore così strategico per la nostra Regione. Figure di questo livello possono contribuire a fare la differenza. Complimenti al Presidente Granieri e adesso avanti tutta per lo sviluppo del comparto agroalimentare, cuore pulsante del nostro territorio». Lo ha dichiarato Francesco Rocca, presidente della Regione Lazio.