NewTuscia – VITERBO – Dopo la risoluzione del caso di strada Acquabianca, interrotta dal 2019 e di cui stanno per terminare i lavori di ripristino del doppio senso di marcia, bloccato per una frana, ora Giovanni Faperdue chiede il rifacimento di una rotatoria che intaserebbe il normale traffico veicolare su una direttrice fondamen tale per Viterbo, quella che unisce la Tangenziale Ovest alla Cassia nord.

Faperdue stette oltre 100 giorni fisso dal semaforo in strada Acquabianca e fu decisivo il suo incontro con il presidente della Provincia Alessandro Romoli che, dieci giorni dopo, ha firmato il decreto per l’inizio dei lavori di messa in sicurezza di strada Acquabianca. Ora siamo a pochi giorni dalla fine del cantiere.

Giovanni ora cerca il bis per la rotatoria, sentiamo nel video i motivi della protesta.