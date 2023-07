NewTuscia – LUGNANO IN TEVERINA – Sarà un fine settimana all’insegna di tante iniziative quello che attende Lugnano in Teverina in questa tre giorni di fine luglio. Il 30 si svolgerà infatti la prima edizione della “Pommidorata de Lugnano” che rievoca un’antica tradizione locale. L’iniziativa, fissata per le 20,00, è organizzata dal comitato Cena del Ghetto e si svolgerà nella cornice naturalistica della “Pineta al caminetto”. La festa riporta in auge l’antica tradizione locale, per anni dimenticata, dove la popolazione si riuniva banchettando a suon di pomodori che sono la cultivar contadina principe dell’ortaggio estivo.

“Riteniamo che un nuovo richiamo al fascino della terra e al ritorno alla campagna, insieme all’unione di intenti e al piacere di stare solidalmente in armonia – dice il vice sindaco e assessore a turismo e cultura, Alessandro Dimiziani – possano far riemergere quei valori importanti che in un tempo passato di civiltà contadina rappresentavano le basi d’insegnamento al vero sacrificio operoso. Una virtù questa che per il suo valore ricco di significato, oltre che per la valorizzazione del paesaggio, della cultura e tradizioni del territorio; non dovrà essere mai smarrita, ma trasmessa”. L’evento si concluderà con la premiazione del “Pommidoro più grande”, dove chiunque abbia una coltivazione o un orticello potrà portare il proprio ortaggio per concorrere e vincere una cena per due persone in occasione della serata del 18 agosto dedicata alla tradizionale “Cena del Ghetto”, conosciuta soprattutto come Cena in Discesa. L’iniziativa ha anche uno scopo benefico. Il ricavato verrà infatti devoluto alla fondazione Airc per la ricerca sul cancro.

La seconda iniziativa riguarda il Festival interregionale della porchetta con l’asd Lugnano in Teverina che si svolgerà dal 28 al 30 luglio. Tre giorni di degustazioni di porchetta di Umbria, Lazio, Marche e Abruzzo, pane tipico umbro, vino di produzione locale in uno dei Borghi più Belli d’Italia nel cuore verde d’Italia. Nel corso della manifestazione troverà spazio anche l’iniziativa “Discorsi sulla bellezza in uno dei borghi più belli d’Italia”, in programma domani con la presentazione del libro Discorsi sulla bellezza di Stefania Aurigemma, ospite fisso negli appuntamenti culturali estivi del borgo. “La presentazione si terrà nella piazzetta adiacente al comune con ospiti illustri del mondo della cultura, in uno dei borghi più Belli d’Italia dove la bellezza è di casa”, specifica il vice sindaco Dimiziani. Il 30 luglio poi sarà la volta del Palio dell’Assunta con la lettura del bando, il corteo storico e la cerimonia di investitura delle contrade nella splendida cornice della chiesa della Collegiata.

Il 30 sera inizieranno anche le rievocazioni storiche che ormai da qualche anno caratterizzano l’agosto lugnanese. Sempre nella chiesa della Collegiata alle 21 si terrà la lettura del bando e la cerimonia di investitura degli arcieri delle Contrade che si sfideranno poi nel giorno del Palio dell’Assunta. La cerimonia sarà preceduta nel pomeriggio da una gara di tiro con l’arco storico in piazza della Rocca a partire dalle 17,30 insieme al Gruppo Arcieri Terra de Lugnano.