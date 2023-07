Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Tina Montinaro, moglie dell’ex caposcorta di Giovanni Falcone, Antonio Montinaro, ha presentato oggi, in piazza della Repubblica, il libro “Non ci avete fatto niente”. Sono passati 31 anni dalla strage di Capaci, era il 23 maggio 1992, e da quel momento la signora Montinaro ha voluto essere messaggera di legalità, partendo dall’esempio del marito, conosciuto nel 1986 e, solo pochi anni dopo, perso per l’alto senso del sacrificio del marito, morto insieme al giudice Giovanni Falcone, alla moglie Francesca Morvillo ed agli agenti della scorta Vito Schifani e Rocco Dicillo.

Tina Montinaro è passata, prima di essere intervistata dalla sindaca Chiara Frontini, ai resti della macchina Quarto Savona Quindici, riposta in una teca a piazza del Plebiscito, il cui nome era quello in codice della Fiat Croma blindata, quella della scorta di Falcone, che saltò in aria alle 17.57 di quel maledetto 23 maggio 1992 lasciando il contachilometri fermo a 100.287 chilometri.

La sindaca Chiara Frontini, nel corso dell’intervista, ha parlato di anticorpi contro la mafia, dell’esperienza di Viterbo che ha avuto le prima condanne per mafia con il caso Erostrato e l’esempio di Antonio Montinaro per le giovani generazioni che sono permeate, oggi, del lavoro che sta svolgendo sua moglie Tina, incessantemente, da 31 anni.

Nel corso del suo intervento la moglie dell’ex caposcorta di Giovanni Falcone ha ricordato la figura di Antonio ritenendosi fortunata soprattutto per avere avuto la possibilità di portare in giro per l’Italia il suo messaggio di legalità conoscendo tantissima gente che le ha dato forti segnali di partecipazione e voglia di continuare a parlare di quei principi che i giudici Giovanni Falcone e Paolo Borsellino hanno portato avanti fino al sacrificio della propria vita.

Il libro di Tina Montinaro “Non ci avete fatto niente” si rivolge specificamente ai giovani, dai quali, con un insegnamento mirato, può partire un rilancio della legalità che nasce da l’educazione in famiglia e nelle scuole ad agire nelle regole.

Come si legge nella sinossi del libro, “Antonio Montinaro è un ragazzo vivace, che odia le ingiustizie e non sa stare con le mani in mano. Per questo, quando entra in polizia, non si accontenta degli incarichi più semplici ma impara in fretta e chiede di essere trasferito a Palermo, negli anni in cui la lotta alla mafia è più accesa che mai e la città è in guerra. Lì ci sono uomini impegnati a cambiare le cose e Antonio, innamorato del proprio lavoro, vuole fare la sua parte: presto diventerà uno degli agenti più – dati della scorta di Giovanni Falcone. Sempre in Sicilia conoscerà Tina, sua moglie. E proprio lei a raccontare in questo libro la storia di Antonio, che credeva nella giustizia e nello Stato, morto coraggiosamente per difendere il giudice Falcone, e i diritti di tutti noi, nel maggio più buio della storia italiana”.