NewTuscia – VITERBO – Ci siamo. L’11° Festa in memoria di Ivan Rossi si aprirà il venerdì 28 luglio con la presentazione di Lost in Civita, la settima edizione della famosa caccia al tesoro che appassiona e coinvolge l’intera cittadina. Abbiamo incontrato Francesco Soli, ideatore e organizzatore insieme agli altri 7 ragazzi dello staff del gioco divenuto ormai un classico della festa.

D: E’ tutto pronto? Cosa dovremo aspettarci da Lost quest’anno?

F: Anche se il gioco è pronto da tempo, questi sono i giorni più frenetici per curare gli ultimi dettagli. Siamo pronti ed eccitati e siamo sicuri che come ogni anno ci sarà divertimento e coinvolgimento. L’obiettivo è quello di creare un gruppo con al centro la figura di Ivan, che è il nostro collante e che portiamo stampato sulle nostre maglie, idealmente Ivan è il terzo componente di ogni coppia in gara.

D: Quante saranno le coppie? Ci saranno novità nel gioco?

F: Cerchiamo sempre di inserire cose nuove e giochi diversi: l’effetto sorpresa è fondamentale, anche se poi cerchiamo di non snaturare lo schema vincente di Lost, con la ricerca sempre più difficile di tesori e posti nascosti.

Le coppie in gara quest’anno sono 42, ed ogni anno rimaniamo meravigliati da quanta partecipazione Lost riesce ad avere. 84 persone disposte a girare a piedi tutta Civita, il 30 luglio, con lo zaino in spalla e sotto un sole cocente: non è assolutamente scontato.

D: Come è nata l’idea di Lost in Civita? E come si è evoluta nel corso di questi anni?

F: La caccia al tesoro è sempre stato un gioco per me molto affascinante. Ero un ragazzino, ricordo quando a Civita Castellana ne organizzarono una bellissima e da sempre ho avuto il pallino di realizzarne una simile. Cosa che è stata possibile solo grazie ai ragazzi del mio staff, senza il quale sarebbe impossibile metterla in piedi, e la naturale e perfetta collocazione è la festa Ivan Rossi.

Nel corso degli anni hanno partecipato tantissime persone, di ogni età, quest’anno ci sono molti concorrenti che partecipano per la prima volta, questo ci rende molto orgogliosi.

D: C’è competizione tra i concorrenti? Qual è il premio per il vincitore?

R: C’è molta competizione e voglia di vincere! I concorrenti sono ormai organizzati in gruppi di aiuto e manodopera esterna, in pratica domenica gran parte di Civita parteciperà in un modo o in un altro a Lost.

Il premio per il vincitore assoluto è il trofeo Lost in Civita realizzato da Mastro Cencio, che ogni anno incide sul retro il nome della coppia vincitrice. Il trofeo rimarrà nelle case dei vincitori per un anno. Oltre al primo premio, ci saranno tanti altri premi per le prime 10 coppie, grazie al supporto di amici ristoratori e commercianti, e poi immancabile il premio della “cucchiaretta di legno” per la coppia ultima classificata.

Appuntamento quindi venerdì 28 luglio alle 21:30 presso “La Sezione”: una serata di gioco, musica e divertimento, tutto per non scordare mai il gesto d’infinita umanità compiuto da Ivan Rossi, il giovane civitonico scomparso per salvare 5 persone che erano in mare, in Sicilia, nel 2007.