NewTuscia – ROMA – Il divertimento fa 90 a Zoomarine. Il parco marino alle porte di Roma ospita, sabato 29 luglio 2023, un evento esplosivo. Un vero e proprio festival dedicato ai favolosi anni novanta, tra film diventati cult come Pulp Fiction, Forrest Gump, La Vita è bella, The Truman Show, look colorati ispirati alle Spice Girl o “grunge” stile Nirvana, hit intramontabili, cartoni e serie tv rimaste nel cuore e quelle sfide ai videogiochi che non finivano mai. Questo viaggio a ritroso nel tempo farà rivivere la magia di quell’epoca tra tornei di videogame, balli di gruppo, sigle da intonare all’unisono. Tutti pronti a scatenarsi con lo show più atteso dell’anno “Nostalgia90”, un concentrato di musica, con ballerini, cantanti e dj set live per una lunga notte all’insegna del ritmo e di quell’atmosfera unica che ha fatto la storia.

Un evento serale, con ingresso a pagamento, che sta riscuotendo enorme successo in tutta Italia e che apre le porte del cielo stellato del parco immerso tra piscine e scivoli adrenalinici, attrazioni da capogiro, live experience alla scoperta degli animali e del loro mondo da rispettare. In attesa della super nightlife la giornata sarà caratterizzata da numerosi appuntamenti entusiasmanti anche per bambini e teen-ager: tornei di videogiochi con Arcade & Food, uno dei locali più cool della Capitale, mentre gli appassionati di balli di gruppo potranno lanciarsi in piscina per cantare a squarciagola ed imparare le coreografie dei brani dance più popolari dell’epoca con i professionisti della scuola “Adesso si canta”, diretta dall’attrice e cantante Lavinia Fiorani.