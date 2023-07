NewTuscia – SANTA MARINELLA – La rovente estate agonistica della Mtb Santa Marinella ha portato altre belle soddisfazioni in seno alla compagine presieduta da Stefano Carnesecchi.

In Friuli Venezia Giulia ha avuto luogo la Troi Trek Mtb a Polcenigo su un percorso marathon di 66 chilometri in cui Gianfranco Mariuzzo ha ottenuto la 17°posizione assoluta nella fascia amatoriale e primo tra i master 6, nonché leader del circuito FVG Mtb Tour nella sua categoria. Solo un ritiro per Michele Feltre a causa di un guasto meccanico dopo pochi chilometri dalla partenza.

A Subiaco era in programma l’Adventure MTB Parco Monti Simbruini & Monte Livata gara in cui si sono cimentati sul percorso point to point Luca Frenguellotti (12°gentleman 1), Daniele Bagnoli (14°gentleman 1) e Marco Giannotti (20°veterani 1).

In Lombardia, Stefano Martinelli è stato impegnato alla randonnèe Duomo-Stelvio portandola a termine per la terza volta su un percorso che da Milano a Piazza Duomo si spingeva verso la ciclabile della Valtellina e fino ai 2.750 metri di altitudine del mitico Passo dello Stelvio e ritorno al punto di partenza.

Comunicato Stampa Mtb Santa Marinella-Cicli Montanini