Viterbo

Tempo stabile al mattino con cieli sereni. Qualche addensamento in più al pomeriggio ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e nottata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con ampie schiarite ovunque. Temperature comprese tra +14°C e +31°C.

Lazio

Tempo stabile al mattino con cieli sereni su tutta la regione. Nuvolosità in sviluppo nel pomeriggio sulle zone interne con locali temporali non esclusi sui settori meridionali, più asciutto altrove. Ampie schiarite ovunque dalla serata.

Nazionale

AL NORD

Al mattino cieli sereni, qualche velatura sul Trentino Alto-Adige. Al pomeriggio qualche addensamento in più sui settori Alpini e sul Friuli, condizioni meteo invariate altrove. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con ampi spazi di sereno.

AL CENTRO



Al mattino cieli in prevalenza soleggiati. Al pomeriggio instabilità in aumento su Lazio e Abruzzo a partire dai rilievi, sereno su coste e pianure. In serata ancora tempo asciutto, con assenza prevalente di nuvolosità.