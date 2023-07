NewTuscia – TARQUINIA – Sarà inaugurata venerdì 28 luglio 2023, alle ore 18.30, nella sala esposizioni in via Umberto I numero 49 a Tarquinia, la mostra d’arte della pittrice Anna Fortini dal titolo “Emozioni, Maremma… e non solo”.

“Sono nata a Roma ma vivo a Tarquinia da diversi anni – dichiara Anna Fortini – sono rimasta impressionata dalla bellezza di questa terra e molte delle mie opere sono ispirate ai paesaggi della Maremma laziale.

La mia tecnica principale è su tela acrilico con spatola e i colori forti sono i miei preferiti e mi consentono di trasmettere le emozioni a chi osserva i miei quadri.”

L’esposizione di quadri, a ingresso libero, rimarrà aperta fino a domenica 30 luglio, con orario dalle 17.30 alle 20.30

Anna Fortini