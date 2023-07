NewTuscia – PIANSANO – Entra nel vivo Piansano Estate 2023, la programmazione di eventi che il Comune di Piansano, in collaborazione con associazioni e realtà locali, propone alla comunità locale e ai visitatori. Un ricco programma di appuntamenti, tra musica dal vivo, cultura, solidarietà, proiezioni cinematografiche, manifestazioni sportive e gastronomiche e altre iniziative di svago attraverso cui l’amministrazione comunale punta a rendere il paese sempre vivo durante i mesi di luglio e agosto.

Già svolte con successo le due serate di ballo, con cena, presso i locali del centro ricreativo Sempre Verdi e la proiezione del film “Il principe di Roma” per la rassegna “Sotto la Torre“, mentre il 23 luglio si sono esibiti dal vivo i Secondo Tempo, cover band di Ligabue.

Sabato 29 luglio alle ore 21.30, in Piazza Lucia Burlini, Padre Vincenzo Bordo presenta il suo libro “Chef per amore. Missionario tra i poveri in Corea“. Il sacerdote nativo di Piansano, da tanti anni in Corea del Sud, incontra i suoi concittadini raccontando la sua straordinaria esperienza di vita e di fede. Partecipano Don Giosy Cento, Don Gianni Carparelli, il sindaco Roseo Melaragni e il parroco Don Andrea Mareschi. Il ricavato delle vendite del volume sarà devoluto alla Casa di Anna, struttura di accoglienza per poveri e senzatetto nella città coreana di Seongnam.

Domenica 30 luglio, presso gli impianti s portivi, di nuovo musica dal vivo con Danilo Kakuen Sacco, voce dei nomadi dal 1993 al 2011. Il cantautore e chitarrista piemontese fa tappa a Piansano con il suo “Restart Tour”.

Venerdì 4 agosto è in programma la prima edizione della Notte della Solidarietà a cura della Pro Loco di Piansano e in collaborazione con Comune, Il Fiocco di Giusy, Gruppo Archeologico Piansano e i bambini della prima comunione: varie le iniziative in programma, tra cui la passeggiata culturale-naturalistica (raduno presso il cimitero alle ore 19.45), Hamburger Party (dalle 19.00 ai giardini di San Filippo), Karaoke Night (dalle 20.30) e “Rigiocattolo“, bancarella di giochi usati. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza al reparto pediatrico dell’ospedale Belcolle di Viterbo e alla Carovana della prevenzione oncologica.

Nei martedì 1 e 8 agosto spazio al cinema, con la rassegna “Sotto la Torre” che propone rispettivamente “L’Armata Brancaleone“, un grande classico girato anche nella Tuscia, e “Top Gun“, emozionante pellicola con Tom Cruise. Mercoledì 9 agosto in Piazza Lucia Burlini sono di scena i Time Out, tribute band ufficiale di Max Pezzali/883, mentre giovedì 10 protagonista la musica italiana anni Ottanta e Novanda con MT Live Band. Il 20 agosto dalle 17.00 torna la serata di ballo, con cena, presso i locali del centro ricreativo Sempre Verdi.

Nel mese di agosto tiene banco anche il Grest, con inizio mercoledì 2 con “Tutto è concesso – Rubik“, la cena in Piazza Lucia Burlini il 19 agosto e la serata finale il 20 “Bim Bum Ciao al 2024” e spettacolo pirotecnico conclusivo. Si ricorda che, sempre per bambini e ragazzi, in luglio si sono svolti i campi solari presso gli impianti sportivi di Piansano e la colonia a Tarquinia.