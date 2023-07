NewTuscia – ROMA – “Bene l’approvazione in Consiglio regionale, oggi, della mozione presentata dalla consigliera Tidei e sottoscritta insieme a numerosi colleghi e colleghe, per chiedere il ripristino dello sportello del Garante dei diritti dei detenuti presso il Centro di Permanenza per il Rimpatrio di Ponte Galeria.

Il voto unanime – che supera le diverse sensibilità e le posizioni anche radicalmente diverse sul tema della gestione dei flussi migratori – raccoglie anche le richieste che il Garante dei detenuti Stefano Anastasia ha avuto modo di sottolineare qualche giorno fa, nel corso della sua relazione annuale al Consiglio.

Positivo anche l’impegno, richiesto nel testo della mozione al Presidente Rocca, affinché si faccia portavoce di assicurare l’implementazione di un sistema uniforme di tutela dei diritti delle persone trattenute nei CPR. Luoghi comunque da superare, attraverso una complessiva riforma delle leggi sull’immigrazione che parta dalla cancellazione della legge Bossi Fini.

L’ok alla mozione è un segnale di attenzione ad un luogo di sofferenza – che più volte ho avuto modo di visitare in questi anni – che permette di assicurare alle persone presenti nel Centro supporto e assistenza, dando così piena attuazione a quanto previsto dalla nostra Costituzione”.

Così in una nota la consigliera regionale del Partito Democratico Marta Bonafoni, presidente della XIII Commissione “Trasparenza e pubblicità”.