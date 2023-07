NewTuscia – MONTEFIASCONE – Ricercato da mesi, l’uomo è stato finalmente trovato e arrestato dai carabinieri di Montefiascone. Nel pomeriggio di ieri, durante un servizio di prevenzione dei reati predatori, l’equipaggio del Nucleo Radiomobile della Compagnia Carabinieri ha identificato e controllato un 72enne di Roma. Dai controlli effettuati attraverso l’interrogazione della banca dati, è emerso che l’uomo era un vecchio pluripregiudicato e ricercato.

Dopo l’identificazione, i militari hanno condotto l’uomo presso la caserma per ulteriori accertamenti. Durante le indagini è emerso che lo scorso aprile, il Tribunale di Viterbo aveva emesso un ordine di carcerazione nei confronti del 72enne per il reato di “possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli”, commesso nel 2017. Tuttavia, l’ordine non era stato ancora eseguito poiché l’uomo era riuscito negli ultimi mesi a sottrarsi alla cattura, cambiando spesso dimora fino a rendersi irreperibile.

Concluse le procedure di rito, l’arrestato è stato accompagnato presso la casa circondariale “Mammagialla” di Viterbo, dove dovrà scontare una pena di 6 mesi di reclusione.