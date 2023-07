NewTuscia – BAGBAIA – Nella prima settimana di agosto, Villa Lante a Bagnaia (VT) ospiterà “Festival Lante”, festival di musica, danza, teatro.

Voluto e sostenuto economicamente da ANCE Viterbo – Associazione Nazionale Costruttori Edili – sezione di Viterbo, in collaborazione con la Direzione Regionale dei Musei del Lazio, del Comune di Viterbo e la direzione artistica di Francesco Cerra del Tetraedro A.P.S.



Un Festival in una location unica al mondo, uno dei più famosi giardini rinascimentali italiani, designato nel 2011 come “il parco più bello d’Italia”, per promuovere il patrimonio storico-artistico e naturalistico e le arti performative; una serie di eventi tra teatro, performance, danza e musica, che andranno ad inserirsi ed armonizzarsi con lo spazio scenico naturale.

Gli spettacoli avranno luogo dal 3 al 6 agosto all’aperto, presso il Parco ed il Giardino formale, alle 19, con ingresso gratuito e prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni: 0761 288008