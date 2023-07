NewTuscia – VITERBO – Una giornata che lascerà fortemente il segno. E’ stata celebrata ieri, a piazza del Plebiscito, la presenza dell’auto Quarto Savona 15, il nome in codice della Fiat Croma blindata quella che portò gli agenti della scorta, tra cui Antonio Montinaro, e che saltò in aria, nell’attentato di Capaci a al giudice Falcone ed alla moglie, il 23 maggio 1992.



Esiste l’associazione Quarto Savona Quindici, coordinata dalla vedova dell’agente Antonio Montinaro, Tina, che vuole essere in prima linea per la legalità e lavora ogni giorno in questo senso. Tina Montinaro sarà oggi ospite di “Ombre Festival” alle 19.15.



La teca che contiene i resti della Quarto Savona Quindi resteranno a piazza del Plebiscito fino al 28 luglio.

All’arrivo dell’auto simbolo del sacrificio degli agenti della scorta, che furono colpiti in pieno dall’esplosione delle cariche, erano presenti la sindaca di Viterbo Chiara Frontini, il presidente della Provincia Alessandro Romoli, il questore Fausto Vinci ed il rappresentante del prefetto Cananà.

La sindaca Frontini ha così parlato dell’evento di ieri: “E ‘arrivata. E non si può rimanere indifferenti di fronte a quella che Alfonso Antoniozzi in conferenza stampa ha definito una “reliquia laica”. Avere la Quarto Savona Quindici a Viterbo è un grande onore. Averla nel cuore della città, nella casa delle istituzioni è il segno tangible che i valori di legalità rappresentano un fondamento del nostro agire. Rimarrà fino al 28 Luglio, e domani alle 19.15 sarà con noi Tina Montinaro, il cui marito è sepolto lí, in quella macchina. Spero che la visiterete in tanti, e che spiegherete il suo significato ai vostri figli. Perché li dentro c’è l’anima di servitori dello Stato, morti per combattere la mafia e affermare la supremazia della legge sulla prepotenza, la violenza e la corruzione. Anche questo è Ombre Festival 2023”.