NewTuscia – TARQUINIA – Torna a Tarquinia l’appuntamento per i giovanissimi appassionati della pallavolo sulla sabbia; quest’anno al Tibidabo Beach, due tornei suddivisi a fasce d’età, per promuovere il nostro territorio con i valori dello sport e il rispetto dell’ambiente. «Ambiente e Sport sono due tematiche centrali nella filosofia del Tibidabo Beach – Marzia Marzoli, titolare dello stabilimento balneare – oltre metà della spiaggia che gestisco è riservata ad attività sportive; quest’anno, nei mesi di giugno e luglio, abbiamo ospitato il Campus di Pallavolo, con allenatori Fipav della A.S.D Pallavolo Tarquinia, che si è concluso con un riuscitissimo torneo, nei giorni 18-19-20-21 luglio.

Ad ogni partecipante ho voluto donare una fresca borraccia del progetto europeo contro gli sprechi alimentari, Lowinfood EU2020, della Task 5.6 promossa dall’Università degli Studi della Tuscia». Oltre 60 partecipanti del paese e delle aree limitrofe, che hanno animato il litorale con vivaci incontri infrasettimanali. L’allenatore Massimo Pastore, promotore delle iniziative: «Grande soddisfazione per un percorso formativo che ha dato i suoi frutti; un campus con oltre 25 ragazzi, un torneo che ha richiamato gli allievi del Campus e tanti amici coetanei; una sfida la suddivisione per fasce d’età, ma ci siamo dimostrati lungimiranti: i giorni 18 e 19 hanno visto i piccoli protagonisti, dagli 11 ai 13 anni, che si sono scontrati in tre gironi di quattro squadre ciascuno; il 20 e il 21 i più grandi, 14-15 anni, con dieci squadre a contendersi la coppa. Un significativo momento di aggregazione nel quale abbiamo insegnato valori fondanti della nostra società: l’attenzione per le regole, l’importanza del gruppo, il rispetto per l’avversario. Un ringraziamento particolare a Alessio Solustri e Paolo Contestabile, che mi hanno affiancato nel Campus e nel Torneo; ai nostri testimonial che sono intervenuti per la premiazione, Angelica Capotosti, Daniele Pandolfi, Giulia Quadrani, Giulia Biagiola, e a tutti i tecnici A.S.D. Pallavolo Tarquinia che mi hanno sostenuto per dettagli, consigli, esortazioni». Il Volley sulla sabbia non si ferma: prossimo appuntamento il 3 e il 4 agosto per l’evento Sport’n’Roll che vedrà la pallavolo nuovamente protagonista.

Beatrice Giorgi, Matteo Dili, Sara Ciuffatelli, Alessio Solustri, Daniele Pandolfi

Matteo Dili, Massimo Pastore, Irene Rinalducci, Matilde Bandiera, Alessio Solustri, Angelica capotosti, Paolo Contestabile