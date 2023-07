NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – Classe ‘93, il centrale romano è stato confermato alla luce delle sue ottime prestazioni che molto sono state apprezzate dalla società e dal nuovo coach. Matteo porta con se ormai un’ottima esperienza tra Serie A3 e Serie B e i suoi 2 metri di altezza saranno ancora a disposizione dei rossoblù per la stagione 23/24!

“Sono contentissimo di continuare a rappresentare Civita Castellana.” -afferma Matteo- “Abbiamo dimostrato con i fatti e con i risultati che è una piazza ambiziosa dove si lavora bene e con serenità. Purtroppo non possiamo goderci la serie A che ci siamo guadagnati, ma quella che ci si presenta per la prossima stagione è una sfida stimolante. Vincere ancora e ripetersi è difficile ma sono convinto che sarà proprio questo a darci stimoli e motivazioni nel corso del prossimo campionato. La squadra è cambiata e oltre ai miei “freschi” compagni di viaggio della scorsa stagione troverò vecchi amici ed ex avversari. Sono sicuro che creeremo un gruppo forte e unito per lottare insieme per il nuovo obbiettivo. Un saluto ai tifosi che lo scorso anno ci hanno seguito in massa e forza Civita!”