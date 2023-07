NewTuscia – VITERBO – La CANCELLERIA VESCOVILE comunica le seguenti nomine:

– Con decreto del 30 gennaio 2023, il Vescovo ha nominato don Roberto Mingolla Delegato episcopale per la Vita Claustrale.

– Con decreto del 16 giugno u.s., il Vescovo ha provveduto all’Ufficio della Cancelleria della Curia diocesana nominando don Roberto Bracaccini Cancelliere Vescovile e don Ivo Bruni Vice- Cancelliere.

– Con decreto del 24 giugno u.s., il Vescovo ha istituito la “Commissione diocesana de admittendis” per l’ammissione canonica dei candidati al diaconato e al presbiterato e l’accoglienza e l’incardinazione di chierici in diocesi, costituita da: il Vicario generale; il Rettore del Seminario diocesano; il Vicario giudiziale e un rappresentante di ogni Forania. Ha quindi nominato Membri di detta Commissione:

don Luigi Fabbri (Vicario Generale e Rettore del Seminario diocesano),

don Giorgio Ciucci (Vicario Giudiziale);

don Terence Nkandu (rappresentante della Forania di Acquapendente);

don Massimo Cola (rappresentante della Forania di Bagnoregio);

don Rossano Eutizi (rappresentante della Forania di Montefiascone/Tuscania);

don Vincenzo Sborchia (rappresentante della Forania di Vetralla),

don Elio Forti (rappresentante della Forania di Viterbo).

– Con decreto del 18 luglio u.s., il Vescovo ha nominato ad triennium: don Enrico Castauro, Vicario della forania di Acquapendente; don Mario Zanasi, Vicario della forania di Bagnoregio; don Roberto Fabiani, Vicario della forania di Montefiascone/Tuscania; don Giorgio Pollegioni, Vicario della forania di Vetralla e don Flavio Valeri, Vicario della forania di Viterbo.

– Con decreto del 20 luglio u.s. il Vescovo ha provveduto alla designazione dei nuovi Vicari episcopali responsabili dei cinque ambiti pastorali, nominando:

don Luca Scuderi, Vicario episcopale per la pastorale della famiglia e della vita;

don Claudio Sperapani, Vicario episcopale per la pastorale delle fragilità della persona;

don Paolo Chico, Vicario episcopale per la pastorale sociale;

don Massimiliano Balsi, Vicario episcopale per la pastorale della formazione, cultura e tradizioni;

don Giusto Neri, Vicario episcopale per la pastorale economica, giuridica e gestione dei beni.

Viterbo, 24 luglio 2023

don Emanuele Germani, dr Ufficio Comunicazioni Sociali