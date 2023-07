Sabato 29 luglio, dalle 20,30, l’iniziativa che abbina il vino all’astronomia. La serata nella tenuta è il primo appuntamento inserito nel calendario delle Sere FAI d’Estate

NeeTuscia – GRADOLI – Villa Caviciana presenta “Vino sotto le stelle”, il primo appuntamento inserito nel calendario delle Sere FAI d’Estate. L’iniziativa, in programma sabato 29 luglio, dalle 20,30 alle 23,30, abbina la degustazione di un calice di vino all’osservazione del cielo notturno in uno dei luoghi più belli del lago di Bolsena: una tenuta di oltre 140 ettari, con 20 ettari di vigneti35 di oliveti e 86 di bosco e pascoli, tra Grotte di Castro e Gradoli (VT), che racchiudono un pezzo di paesaggio storico rurale tipico della Tuscia. In collaborazione con l’Associazione Caffè Menerva, Villa Caviciana diventerà un luogo dove condividere la passione per il vino e la scoperta della volta stellata tramite potenti telescopi, con la guida esperta degli ideatori del rogetto “Theia”, Paolo Conte e Antonella Senese. La serata prenderà il via al tramonto, nell’ampio giardino con vista sul lago, dove si potranno degustare i vini biologici dell’azienda abbinati a prodotti locali di altissima qualità. La lontananza dai centri abitati, l’assenza di inquinamento luminoso e la posizione privilegiata fanno della tenuta un posto ideale per le osservazioni astronomiche e compiere un viaggio alla scoperta del cielo e delle sue costellazioni. Per partecipare a “Vino sotto le stelle” è preferibile la prenotazione, che occorre eseguire dal link. https://villacaviciana.com/experience/vino-sotto-le-stelle/. Per avere informazioni è possibile scrivere a experience@villacaviciana.com o chiamare il 351 5131307.