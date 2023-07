NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “E’ attivo l’avviso pubblico della Regione Lazio per la fornitura gratuita o semigratuita di libri di testo, dizionari, libri di lettura scolastici, sussidi didattici digitali o notebook”. Lo annuncia l’assessore alla Pubblica istruzione Simonetta Coletta, pubblicizzando il bando regionale.

Possono accedere al contributo gli studenti che nell’anno scolastico 2023/2024 sono in possesso dei seguenti requisiti: residenza nella Regione Lazio; attestazione dell’Indicatore Situazione Economica Equivalente (ISEE) in corso di validità non superiore ad € 15.493,71; frequenza, per l’anno scolastico 2023/2024, presso gli istituti di istruzione secondaria di I e II grado, statali e paritari. Il contributo è destinato esclusivamente all’acquisto di libri di testo, sussidi digitali o notebook. Nella categoria libri di testo rientrano: i libri di testo sia cartacei che digitali, i dizionari e i libri di narrativa (anche in lingua straniera) consigliati dalle scuole. Nella categoria sussidi didattici digitali rientrano: software (programmi e sistemi operativi a uso scolastico) USB o stampante.

“Per le domande, a cui vanno allegati i documenti richiesti per attestare di essere in possesso dei requisiti di accesso, c’è tempo fino al prossimo 8 settembre – conclude Coletta – e devono essere presentate esclusivamente presso l’Ufficio protocollo del Comune in piazza Giacomo Matteotti 3, al piano terra, in orario di apertura al pubblico”.

I modelli per la domanda sono reperibili presso le segreterie degli Istituti scolastici frequentati, presso l’Ufficio protocollo comunale in piazza Giacomo Matteotti 3 e sul sito web del Comune di Civita Castellana.