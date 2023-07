NewTuscia – CIVITA CASTELLANA – “Cento richieste di carte di identità elettroniche a settimana grazie all’impiego di una nuova postazione presso gli uffici dell’anagrafe comunale”.

Lo annuncia con grande soddisfazione l’assessore ai Servizi demografici Massimiliano Carrisi a seguito della nuova organizzazione del settore. “La seconda postazione ci consentirà di ridurre enormemente i tempi di attesa degli appuntamenti per le carte di identità elettroniche, sino a quasi annullarli del tutto – spiega -.

L’obiettivo, infatti, è proprio quello di semplificare le procedure e dare risposte celeri ai cittadini”.

Con il nuovo sistema potranno essere evase fino a 100 carte di identità alla settimana: numeri, raddoppiati rispetto al passato, ben superiori alle esigenze della collettività. Ma le novità non riguardano solo la seconda postazione per i servizi demografici. “Sempre in un’ottica di semplificazione delle procedure – continua Carrisi – è stato installato all’interno dell’ufficio anche un pos che consentirà di effettuare il pagamento degli oneri per il rilascio della carta di identità con bancomat, carte di credito o smartphone”.

Le modalità di prenotazione degli appuntamenti sono rimaste invariate: si potranno raggiungere gli uffici di persona o telefonicamente ai numeri 0761/590405 – 0761/590406. Una modalità provvisoria, in attesa della ristrutturazione del sito internet ufficiale dell’ente a seguito della quale le prenotazioni potranno essere effettuate direttamente online.

“In fase sperimentale verrà attivata anche la possibilità della richiesta delle carte di identità ‘a vista’, ovvero senza appuntamento – svela l’assessore -. Si tratterà di una procedura sperimentale anche per verificare gli effetti della inevitabile sovrapposizione con gli appuntamenti già fissati, i quali avranno la precedenza sui cittadini che dovessero presentarsi all’ufficio per la richiesta di rilascio della carta di identità senza appuntamento”.

L’orario di apertura dell’ufficio demografico è rimasto invariato: dal lunedì al venerdì la mattina dalle 8.30 alle 13.00; solo nei giorni di lunedì e giovedì verrà effettuato anche il turno pomeridiano dalle 15.00 alle 17.00. Tale orario sarà valido anche per lo sportello anagrafe deputato al rilascio di certificati di residenza, stato di famiglia, atti notori, certificati anagrafici di nascita, di esistenza in vita, autentica di foto e di tutti gli altri atti e certificati di competenza del settore.

“L’impegno dell’Amministrazione Giampieri nell’ottica del miglioramento dell’azione amministrativa passa anche attraverso questi obiettivi – conclude Carrisi -, che, seppur minimi, danno il senso dell’attenzione rivolta ai cittadini che giustamente si aspettano risposte celeri ed efficaci dagli uffici e da noi amministratori”