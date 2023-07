NewTuscia – CIVITAVECCHIA – E’ stato davvero interessante ascoltare le risposte alle domande poste ai due giovani atleti del Rugby Civitavecchia che sono volati oltreoceano per fare esperienza nel mondo del Rugby dei Los Pumas con la UNDER 19 “Universitario Rugby Club de Tucuman”

Sport e Scuola argentina hanno avuto un forte impatto positivo sui giovani biancorossi, ma leggiamo direttamente dalle loro parole ciò che è stato per loro una indimenticabile esperienza di vita:“VAMOS!!!”

Come è l’esperienza di Rugby e di Scuola , giocando ed allenandoti con la UNDER 19 “Universitario Rugby Club de Tucuman”, la famiglia che ti ha accolto, il Rugby Civitavecchia che ha coordinato insieme allo Scouting Manager Pablo Chiappini il tuo viaggio, la permanenza con i nuovi amici argentini?

Danilo Battaglini – E’ una esperienza ottima sia di sport che di scuola grazie al Rugby Civitavecchia che è stato coordinatore della mia avventura in Argentina, sono stato accolto nella famiglia di Luca Gil del papà Hugo Gil e la mamma Lucia Carmona con affetto ed attenzione, il gruppo di Rugby ha dimostrato sempre apertura mentale e mi ha aiutato molto nell’adattamento così come Pablo Chiappini mi è stato sempre vicino nel comprendere la vita sportiva e sociale.

Igli Hoxha – È un’esperienza rara. Poter andare dall’altra parte del mondo per praticare la tua passione e misurarti con nuovi giocatori è veramente stimolante. Trovarsi in una famiglia, con un compagno di squadra Agustin il papà Javier Morales e la mamma Karina Olea in mezzo ad una cultura tutta nuova e con una nuova lingua da imparare è incredibile, ringrazio Pablo Chiappini che si è reso sempre disponibile così come il Rugby Civitavecchia che è riuscito a farmi arrivare a giocare nella UNDER 19 di Tucuman in Argentina.

Nel viaggiare fino in Argentina, la tua mentalità ha acquisito nuove culture, nuovi valori rugbistici con società di Rugby con modalità di gioco e di allenamento differenti?

Danilo Battaglini – Non c’è molta differenza nei moduli di allenamento, sono molto simili ai nostri, ho notato che la tipologia di gioco in argentina è molto più fisica. Per la vita sociale posso affermare che sono molto accoglienti, la loro mentalità, il modo in cui ti accettano è molto simile alla nostra.

Igli Hoxha – Si, stando in Argentina e andando a conoscere i compagni di squadra è stato subito evidente l’importanza centrale che ha l’identità di squadra sopra il singolo giocatore e il senso di fratellanza che c’è tra i vari giocatori.

Le situazioni sia di gioco del Rugby che di Vita , risolvere problemi contando sulle tue potenzialità, gestire la tua autonomia e sviluppare la tua indipendenza cosa ti hanno fatto comprendere?

Danilo Battaglini – Negli allenamenti e nelle partite c’è una mentalità di approccio che secondo me è giustissima, ” se non dai tutto te stesso, non giochi”, devi dare tutta la forza fisica e mentale, se non lo fai non potrai mai raggiungere l’obiettivo di gioco. Questa esperienza ti aiuta a trovare soluzioni non solo sportive ma di vita, prendendo le decisione più efficaci attraverso una valutazione cosciente e ragionata.

Igli Hoxha – Il viaggio mi ha aiutato a comprendere che ormai sono un adulto in tutto e per tutto e questo è determinante per svilupparmi non solo come giocatore, ma soprattutto come ragazzo che ha messo i piedi nel mondo dei “grandi”

Vivere lontano da casa per giocare a Rugby nella UNDER 19 del Club “Universitario Rugby Club de Tucuman, frequentare la scuola argentina è giusta, la consigli?

Danilo Battaglini – Su questa domanda posso dire che per esperienza diretta:” la raccomando ad ogni giovane che ne ha la possibilità”. Seppur se hai una giovane età ti aiuta molto a costruire la tua personalità. Aggiungo che voglio ringraziare il Rugby Civitavecchia che è riuscito a trovare l’accordo per portarmi con il club Universitario di Tucuman in Argentina.

Igli Hoxha – Assolutamente si. Questa nuova avventura mi ha portato a dover uscire dalla mia zona di comfort, trovandomi per la prima volta nell’altro emisfero, mi sta innegabilmente aiutando a crescere fisicamente, tecnicamente e soprattutto mentalmente.

So che è stato determinante in questo mio cammino nella scuola e nello sport in argentina il Rugby Civitavecchia a cui sono profondamente grato.